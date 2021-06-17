Снежана Бабкина в купальнике похвасталась упругими ягодицами на фоне моря

Актриса поделилась новым фото с отдыха.

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно продемонстрировала фигуру без фотошопа, снова порадовала фанов фотографией в купальнике.

В своем Instagram знаменитость добавила снимок, на котором улыбающаяся позирует в море. Так, на фотографии Снежана изображена в обольстительном черном сплошном купальнике и с маской для дайвинга на голове.

instagram.com/snezhana_babkina

Пост актрисы прокомментировал ее муж: "Вся в делах, вся в делах! Как ты все успеваешь?"

На что Снежана ответила: "Успеваю, потому что у меня есть ты".

Напомним, недавно Снежана Бабкина в купальнике похвасталась стройной талией и рассказала о новом хобби. Звезда проводит время вместе с семьей на отдыхе в Турции.

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