Снежана Бабкина вспомнила, как лечилась от панических атак, тревожности и агрессии

Также звезда страдала от тахикардии и нервозности.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана, которая на днях показала, как выглядела в молодости, откровенно рассказала о своих недугах.

Так, звезда решила поделиться со своими поклонниками различными негативными и положительными моментами, которые случались с ней. Снежана в Instagram рассказала, что долгое время страдала от панических атак, тахикардии, тревожности, нервозности и агрессии.

Однако, женщина смогла вылечиться от этих недугов. Помогли ей медитации, которыми она начала заниматься.

Снежана Бабкина рассказала о медитации / instagram.com/snezhana_babkina

"Пол года медитаций — здоровая душа, здравый смысл, полно энергии и сил. И это только начало", — призналась актриса.

Отметим, что Снежана и раньше говорила, что йога помогла ей справиться с паническими атаками. Однако, у нее снова это произошло во время перелета из Одессы в Киев.

Напомним, что вместе со Снежаной занимается йогой и ее муж — Сергей. Их уровень позволяет выдавать кульбит, от которого в кого-то может закружиться голова. Вот совсем недавно супруги шокировали сверхсложной асаной из йоги.

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