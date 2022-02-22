Снежана Егорова поддержала признание Путиным "ЛНР" и "ДНР": "Герой нашего времени"

Ведущая заявила, что "теперь будет мир на Донбассе".

Одиозная ведущая Снежана Егорова не перестает удивлять украинцев своими заявлениями.

На этот раз знаменитость в своем Telegram-канале заявила, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР":

"Путин подписал указ о признании "Л/ДНР"! Бог в помощь! Пусть прилетит мир на землю Донбасса! Без ложного пафоса, герой нашего времени!" – написала Егорова.

Также она уверена, что теперь на Востоке Украины будет мир:

"Друзья мои прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я весь день до вечера слушала апокалипсис! Откровение Иоанна Богослова. Потом объяснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании "Л/ДНР"! Бог в помощь! Пусть прилетит мир на землю Донбасса!" – сказала Егорова.

Отметим, что в январе этого года Снежана Егорова озадачила фанатов заявлением, что поддерживает президента Путина. Она сказала, что украинцам следует "очистить мозги от темной стороны сознания".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО русские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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