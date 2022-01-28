Снежана Егорова, поддержавшая Путина, "наехала" на известного экс-дизайнера, которая назвала ее "еб*нутой"

Снежана Егорова, поддержавшая Путина, "наехала" на известного экс-дизайнера, которая назвала ее "еб*нутой"

Ведущая перешла на личности.

Скандал вокруг ведущей Снежаны Егоровой не утихает.

После того, как знаменитость заявила, что поддерживает политику российского президента Путина, многие звезды публично осудили ее. Среди них была и известный экс-дизайнер, а ныне писательница Ольга Навроцкая, которая после услышанного резюмировала: "Снежа, ты еб*нулась".

И почему-то именно Навроцкой Егорова решила ответить. Так, на странице в Facebook Ольга запостила скрин переписки с ведущей, в которой она перешла на личности:

"Я знаю, Олечка! Ты же милашка во всем! В любой стране найдешь себе применение! Твори миры, среди войны... Это же так романтично! Когда чужие дети сидят в подвалах... Откуда ж тебе знать? У тебя же нет детей!" – написала Егорова Навроцкой.

Ольга не стала продолжать эту тщетную переписку и коротко ответила: "Ладно, Снежа, пока. Или с Богом нах*й. Ржу, ты конечно мега-дура".

facebook.com/olga.navrotska

В свою очередь друзья Навроцкой поддержали ее и подчеркнули, что Егорова ей просто завидует: "Оля! Она следит за твоим творчеством?! Это тупо зависть! Красивая, талантливая, любимая и продвинутая... Разве можно не позавидовать?".

Была шокирована ответом Навроцкой и актриса, заслуженная артистка Украины Ирма Витовская и некогда подруга Егоровой:

Ирма Витовская

"П*здец.. Интересно, а она реально верит или ее взяли в зависимость?". На что Ольга ответила: "Много есть версий, но точно она не в заложниках".

А звезда 90-х Марина Одольская призналась, что оказывается тоже получала похожие сообщения от Егоровой, когда начала общаться с экс-мужем Снежаны Антином Мухарским:

Марина Одольская / facebook.com/odolska

"Оооо… Такие же сообщения от "Снежи" я получала 8 лет назад, когда начала с ее бывшим общаться, дружески. То их общих детей он променял на моих, то мне тоже "ума Бог не дал", похожая ситуэйшн…".

А ведущая Василиса Фролова была шокирована тем, что Егорова в своем сообщении заговорила о детях:

Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

"Как странно, спекулируя чужими детьми, успеть публично потерять своих... И что хуже: не иметь детей или дожить до того, что твои от тебя отрекаются? Странно, как человек не осознает, что катится в бездну, причем с восклицательными знаками..".

Не удержался и ведущий и шоумен Андрей Бедняков:

Андрей Бедняков / instagram.com/biedniakov

"О детях – это, конечно, п*здец. Если бы моя мама написала кому-то такое, мне было бы очень стыдно. Хотя моя мама умная женщина. Она бы не написала".

Отметим, что Ольга Навроцкая в своих интервью неоднократно говорила, что она childfree, поэтому у них с возлюбленным, лидером ТНМК Олегом Фаготом Михайлютой нет детей. Но Фагот говорил, что они пытались с Навроцкой завести детей, однако не получалось.

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