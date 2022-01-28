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Снежана Егорова, поддержавшая Путина, "наехала" на известного экс-дизайнера, которая назвала ее "еб*нутой"

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Снежана Егорова, поддержавшая Путина, "наехала" на известного экс-дизайнера, которая назвала ее "еб*нутой"

Снежана Егорова и Ольга Навроцкая

Ведущая перешла на личности.

Скандал вокруг ведущей Снежаны Егоровой не утихает.

После того, как знаменитость заявила, что поддерживает политику российского президента Путина, многие звезды публично осудили ее. Среди них была и известный экс-дизайнер, а ныне писательница Ольга Навроцкая, которая после услышанного резюмировала: "Снежа, ты еб*нулась".

И почему-то именно Навроцкой Егорова решила ответить. Так, на странице в Facebook Ольга запостила скрин переписки с ведущей, в которой она перешла на личности:

"Я знаю, Олечка! Ты же милашка во всем! В любой стране найдешь себе применение! Твори миры, среди войны... Это же так романтично! Когда чужие дети сидят в подвалах... Откуда ж тебе знать? У тебя же нет детей!" – написала Егорова Навроцкой.

Ольга не стала продолжать эту тщетную переписку и коротко ответила: "Ладно, Снежа, пока. Или с Богом нах*й. Ржу, ты конечно мега-дура".

© facebook.com/olga.navrotska
facebook.com/olga.navrotska

В свою очередь друзья Навроцкой поддержали ее и подчеркнули, что Егорова ей просто завидует: "Оля! Она следит за твоим творчеством?! Это тупо зависть! Красивая, талантливая, любимая и продвинутая... Разве можно не позавидовать?".

Была шокирована ответом Навроцкой и актриса, заслуженная артистка Украины Ирма Витовская и некогда подруга Егоровой:

Ирма Витовская / ©
Ирма Витовская
  • "П*здец.. Интересно, а она реально верит или ее взяли в зависимость?". На что Ольга ответила: "Много есть версий, но точно она не в заложниках".

А звезда 90-х Марина Одольская призналась, что оказывается тоже получала похожие сообщения от Егоровой, когда начала общаться с экс-мужем Снежаны Антином Мухарским:

Марина Одольская / © facebook.com/odolska
Марина Одольская / facebook.com/odolska
  • "Оооо… Такие же сообщения от "Снежи" я получала 8 лет назад, когда начала с ее бывшим общаться, дружески. То их общих детей он променял на моих, то мне тоже "ума Бог не дал", похожая ситуэйшн…".

А ведущая Василиса Фролова была шокирована тем, что Егорова в своем сообщении заговорила о детях:

Василиса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova
Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova
  • "Как странно, спекулируя чужими детьми, успеть публично потерять своих... И что хуже: не иметь детей или дожить до того, что твои от тебя отрекаются? Странно, как человек не осознает, что катится в бездну, причем с восклицательными знаками..".

Не удержался и ведущий и шоумен Андрей Бедняков:

Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov
Андрей Бедняков / instagram.com/biedniakov
  • "О детях – это, конечно, п*здец. Если бы моя мама написала кому-то такое, мне было бы очень стыдно. Хотя моя мама умная женщина. Она бы не написала".

Отметим, что Ольга Навроцкая в своих интервью неоднократно говорила, что она childfree, поэтому у них с возлюбленным, лидером ТНМК Олегом Фаготом Михайлютой нет детей. Но Фагот говорил, что они пытались с Навроцкой завести детей, однако не получалось.

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