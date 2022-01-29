Снежана Егорова показала пародию Притулы, заявив, что он "под наркотой": реакция шоумена

Снежана Егорова показала пародию Притулы, заявив, что он "под наркотой": реакция шоумена

Ведущая опубликовала фейк, который сейчас распространяется в Сети.

Телеведущая Снежана Егорова, недавно публично заявившая, что поддерживает политику российского президента Путина, опубликовала видео с шоуменом Сергеем Притулой.

В своем Facebook она запостила ролик, где знаменитость пародирует Дмитрия Добкина в Верховной Раде. Впрочем, Егорова заявила, что на видео Сергей "под действием наркотиков".

Сергей Притула в ПАРЛАМЕНТЕ Независимой от здравого смысла УКРАИНЫ!!! Героям Слава! ЭТО ПИ@ДЕЦ!!!! Эти черти принимают законы!!! Опубликовано Snezhana Egorova Понедельник, 24 января 2022 г.

"Сергей Притула под наркотой в парламенте Независимой от здравого смысла Украины! Героям слава!!! Это пи***ец! Эти черти принимают законы!" – написала она.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Притула прокомментировал этот упрек.

"Там уже только надежда на помощь Господа Бога. Может, он как-нибудь поможет этой женщине пережить те сложные времена, потому что на здоровую голову подобное не говорится", – поделился Сергей.

В своем Instagram знаменитость также опубликовала видео оригинала и свою пародию на Добкина.

"Тот случай, когда ты высмеиваешь обдолбыша в парламенте, а потом его коллеги утверждают, что обдолбыш — это ты! Учитывая, что пародию на Добкина младшего я записывал в сентябре в 2018-м, а черным пиаром это вылезло в январе в 2022-м, может замерить память электората", – заявил он.

Напомним, в начале ноября в 2016 году депутат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин продемонстрировал странное поведение. Он в сессионном зале парламента зашел за колонну и был там полминуты. Журналисты сняли, как после этого Дмитрий что-то запивает водой — и выходит возбужденный, оглядывается, дергает головой, концентрирует взгляд.

В сентябре в 2018 году Сергей Притула записал пародию, которую опубликовал в своем Facebook. Впрочем, в 2022 году это видео пользователи использовали для создания фейка и распространяли в Сети как настоящее, а не постанову.

Следует также отметить, что шоумен не был народным депутатом. В 2019-м Притула баллотировался в Верховную Раду, но он не прошел в парламент.

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