Снежана Егорова прокомментировала заявление консульства в Турции, что статус беженца ей никто не давал

Ведущая снова подчеркнула, что она и ее дети под защитой закона.

Скандальная телеведущая Снежана Егорова отреагировала на новости о том, что в Турции ей никто не давал статус беженца.

Как известно, на днях в Сети появился ответ консульства Украины в Анталии, где указано, что подтверждения, что Егорова получила этот статус – нет.

Впрочем, у себя на странице в Instagram одиозная ведущая разместила подтверждение, что все же находится под защитой Турции:

"Не ходите за ответом в консульство Украины в Анталии…. Они не в курсе, что такое закон! Те, кто совершил преступление в отношении малолетних детей, не продлив им срок действия загранпаспортов, не могут сказать вам правду! А правда здесь! В Турции дети и женщины под защитой закона, особенно когда есть прямые признаки преследования власти!" – написала Егорова.

Она также добавила фото идентификационного свидетельства о заявлении международной защиты, выданное министерством внутренних дел Анталии.

instagram.com/snezha_egorova

Отметим, что месяц назад украинское консульство в Анталии отказалось продлить загранпаспорта малолетних детей актрисы и ведущей Снежаны Егоровой, выражавшей поддержку президенту РФ Путину. По словам актрисы, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказал в просьбе продлить загранпаспорта троих ее детей в возрасте 10, 12 и 15 лет из-за ее политической позиции. Вместе с детьми она находится в Турции с августа 2021 года.

Напомним, что в конце января Снежана Егорова сделала дерзкое заявление и публично поддержала политику президента РФ Владимира Путина. Она также заявила, что украинцам следует "очистить мозг от темной стороны сознания".

22 февраля, фактически за несколько дней до полномасштабной войны России против Украины, Егорова заявила, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и заявила, что российский президент — герой нашего времени.

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