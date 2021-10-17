Снежана Онопка рассказала о разделе имущества с экс-мужем-тираном: "Ничего не получила"

Модель также поделилась, поставила ли крест на бракосочетании после неудачного опыта.

Популярная модель Снежана Онопка, которая в ноябре в прошлом году получила долгожданный развод с мужем-абьюзером Николаем Щуром, рассказала о разделе имущества между эксами.

Так, в программе "Світське життя" знаменитость рассказала, что по решению суда бывшие должны были поделить все поровну, в частности, бизнес, роскошные машины, и все, что было нажито за 10 лет совместной жизни. Впрочем, по ее словам, модель до сих пор ничего не получила.

"Мы так и не общаемся, вопрос раздела имущества как стоял, так и стоит. Я так ничего до сих пор и не получила. У меня три адвоката, я в этом сильно не разбираюсь, но это все достаточно трудно в Украине делается. Может я в результате что-то и получу, не знаю", — рассказала Снежана.

Снежана Онопка и Николай Щур / jetsetter.ua

Онопка ответила, что действительно после ее развода потенциальные женихи стали более активно проявлять знаки внимания. Модель поделилась, поставила ли крест на бракосочетании после неудачного опыта.

"Нет, на самом деле, сейчас все немного не так. Мне кажется все решит любовь, будут чувства, будет большая любовь, то будет и штамп в паспорте и все остальное. Пока я просто к этому не готова, слишком мало времени прошло", — добавила она.

Впрочем, если Снежана все же пойдет под венец, скорее всего, подпишет брачный договор с избранником.

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