"Сніданку з 1+1" — 27 лет: как менялись ведущие утреннего шоу и интересные факты о них

Предлагаем посмотреть, как с годами изменились Сеничкин, Барбир, Шовкопляс и Гордеев.

Проекту "Сніданок з 1+1 ", который ежедневно с 6:30 до 09:30 выходит на телеканале "1+1 Украина", исполняется 27 лет.

Для украинского телевидения – это абсолютный рекорд среди утренних программ. Ведущие вместе со зрителями получали новый опыт, проживали самые радостные и сложные моменты, начинали рабочие дни после бессонных ночей.

По случаю 27-летия шоу редакция сайта ТСН.ua собрала интересные факты о ведущих утреннего проекта, а также их архивные фотографии.

Руслан Сеничкин

Руслан окончил колледж по специальности инженер, специалист по интеллектуальным системам в сети. Высшее образование – журналистское. В студенческие годы будущий ведущий работал на строительстве.

Руслан Сеничкин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сеничкин стал ведущим "Сніданку з 1+1" в 2010 году. До этого он вел новости на другом телеканале. Также работал радиоведущим.

Руслан Сеничкин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сеничкин с командой "Сніданку" создал более 5 тысяч видеорецептов и выдал три кулинарных книги-бестселлеры — "Завтраки", "Завтраки для детей", "Завтраки в саду".

Руслан Сеничкин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Участвовал в популярном вокальном проекте "Голос країни".

Руслан Сеничкин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Озвучивал фильмы и мультики – "Губка Боб", "Монстры на каникулах".

Руслан Сеничкин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В детстве мечтал управлять зеленым троллейбусом. Благодаря "Сніданку з 1+1" осуществил свою мечту и даже превзошел ее, ведь научился управлять не только троллейбусом, но и трамваем.

Руслан Сеничкин / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В 2023 году попал в Национальный реестр рекордов Украины за "Самый продолжительный срок работы ведущего утреннего проекта". Также с Людмилой Барбир установил рекорд "Самый длительный срок работы пары ведущих утреннего развлекательного шоу".

Руслан Сеничкин и Людмила Барбир / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Людмила Барбир

Родилась в городке Черногузы, поэтому называет себя настоящей гуцулкой. Нигде не чувствует себя "так спокойно, как в родных карпатских горах".

Людмила Барбир / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В детстве Люда мечтала разговаривать с птичками, растениями и животными. Ей казалось, что у нее есть талант понимать то, о чем ее просит, например, скворец, сидящий во дворе дома на груше.

Людмила Барбир / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Сначала собиралась учиться на психолога. Однако решила рискнуть и поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. По специальности — "актриса театра и кино". С 2006 года снималась в сериалах и художественных фильмах.

Людмила Барбир / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Присоединилась к команде "Сніданку з 1+1" в 2013 году. Ее выбрали ведущей путем зрительского голосования на сайте 1+1. До работы в утреннем проекте Людмила снималась в сериалах, занималась дубляжем, а также работала ведущей на телеканале ТЕТ.

Людмила Барбир / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Умеет менять голоса и отлично поет. За плечами Людмилы более 30 работ по дубляжу мультипликации и кино: в Украине ее голосом разговаривают героини блокбастеров "Аватар", "Росомаха", "Миссия невыполнима", "Пираты карибского моря: На краю света", "Джанго освобожденный", "Аладдин" ", "Отважная", а также ее голосом говорит героиня мультфильма "Семья Аддамс" Мортиша.

Людмила Барбир / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Увлекается боевыми искусствами. Первая в Украине телезвезда, защитившая черный пояс японского боевого искусства айки-дзюцу. Умеет работать с боккэном (деревянный меч для тренировок), дзе (деревянный шест, обычно длиной примерно 128 см), коротким копьем, мечом и ножом.

Людмила Барбир / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Егор Гордеев

Имеет два высших образования. Окончил философский факультет (магистр с правом преподавания) в Киевском национальном университете имени Т. Шевченко, а также изучал режиссуру телевидения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. На последних курсах университета писал для разных изданий и был колумнистом "GQ".

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

С 2013 года работал на "1+1" ведущим утренних выпусков ТСН, но в 2016 году уехал в Чехию, чтобы заниматься разработкой международного телеканала. В 2017-м вернулся в Украину работать ведущим "Сніданку з 1+1".

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

С мая 2021 года – продюсер дневного инфотейнмент-шоу "Твій день" — самого длинного прямоэфирного дневного развлекательного проекта на украинском ТВ. Последний эфир прошел 24 февраля 2022 года. Также автор и ведущий вечернего инфотейнмент-шоу "Твій вечір", которое выходило с декабря 2021 по февраль 2022-го.

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Первый объявил о начале полномасштабного вторжения вместе с Маричкой Падалко.

Амбасадор клиники будущего для лечения и реабилитации пострадавших от войны – Superhumans Center.

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Мечтает открыть собственное дело – собирал средства на кафе, но в начале войны все средства адресно отдал на благотворительность

Егор Гордеев

Неля Шовкопляс

Неля родилась в городе Барвенково, что в Харьковской области. По образованию ведущая – маркетолог. Со 2 курса университета работала в течение шести лет торговой представительницей в одной из косметических компаний. Также несколько месяцев работала официанткой.

Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

После обучения в 1+1 Media School и стажировки в проектах "Модель XL" и "Танцы со звездами" с сентября 2017-го стала ведущей "Сніданку з 1+1".

Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Новость о том, что Нелю утвердили как ведущую "Сніданку з 1+1", команда проекта поделилась креативно — с помощью розыгрыша.

Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Хобби ведущей – пение. Она неоднократно демонстрировала свои вокальные способности в "Сніданку з 1+1".

Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Во Львове в начале 2022 года прошла экстренный курс парамедиков, а впоследствии с коллегой Валентиной Хамайко завершила курс военной подготовки.

Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Каждый день с 6:30 до 09:30 на телеканале "1+1 Украина" зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, которые настраивают на продуктивный день.

Читайте также: