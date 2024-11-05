Со смехом сквозь слезы и песнями в унисон: как прошли похороны звезды "Гарри Поттера" Мэгги Смит

В начале ноября состоялись похороны Мэгги Смит, легендарной актрисы, которая больше всего запомнилась ролью профессора Минервы МакГонагалл в серии фильмов "Гарри Поттер".

Так, популярную британскую актрису похоронили через пять недель после новости о ее смерти. Церемония прощания была приватной и началась в крематории на юго-западе Лондона. Мэгги Смит похоронили на кладбище, где также покоятся Маргарет Тэтчер и комик Томми Купер.

Провести актрису в последний путь пришли только самые близкие. Каждый из посетителей получил символическую открытку, на которой были изображены детские фото улыбающейся покойной звезды. Под фотографиями размещалась надпись: "Светлой памяти Дейм Маргарет Натали Смит".

По словам близкого круга Мэгги, похороны были полны "тепла и смеха". Также в комментарии Daily Mail источник рассказал, что во время почтения памяти легендарной актрисы произошло несколько трогательных моментов. В частности, присутствующие произносили речи и все вместе исполняли песни и прощальные гимны. Несмотря на слезы от потери, гость подчеркнул, что в основном все прошло на довольно позитивной и уютной ноте.

"Это было такое замечательное прощание с Мэгги Смит. Оно было теплым, веселым, исполненным любви и блестящих прощальных речей. Раздавались лучшие песни, которые все пели в унисон. Церемония была трогательной, но не грустной, потому что она прожила такую яркую жизнь", – поделился один из гостей мероприятия.

Напомним, 89-летняя актриса Мэгги Смит умерла 27 сентября в больнице. В последний момент рядом с ней была ее семья. Кроме того, актеры из фильма "Гарри Поттер" также выразили свою скорбь в особых прощальных словах. В частности, Уотсон, Рэдклифф, Гринт и другие вспомнили самые яркие воспоминания со знаменитой мировой актрисой.

Умерла звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит

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