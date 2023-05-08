Со Златой Огневич случился курьез на свадьбе Андрея Хветкевича: "Была в секунде от провала"

Артистка была дружкой на церемонии.
После проекта "Холостячка-2" певица Злата Огневич и участник шоу, бизнесмен Андрей Хветкевич, остались хорошими друзьями.
Исполнительница не просто посетила свадьбу Андрея с его бойфрендом, а даже стала дружкой. Роскошная церемония и празднование прошли на вилле на берегу океана в Мексике.
Впрочем, не обошлось и без происшествий на празднике. В сторис в Instagram Злата рассказала, что с ней случился курьез прямо перед началом свадьбы.
Как оказалось, певица неправильно поняла дресс-код и выбрала наряды не того цвета. К счастью, на помощь ей пришла другая гостья, с которой у нее были одинаковые параметры.
"Я была в секунде от провала. Я неправильно поняла дресскод. Думала или зеленый или золотой, а оказалось, нужно было быть только в зеленом. Но меня спасла Аня из Украины. Она взяла дополнительное платье с собой. И, о счастье, у нас оказались одинаковые параметры", – поделилась Злата.
И даже эта ситуация не испортила праздник. Женихи наоборот с юмором отнеслись к этому, а Андрей даже сделал Злате комплимент.
"Она и до того, в другом платье, была очень красивая. Очень подходила к золотому галстуку", — пошутил Хветкевич.
Напомним, что Андрей Хветкевич и его жених Филиппе 5 мая сыграли свадьбу в кругу саміх близких. Счастливые супруги уже успели поделиться кадрами с роскошного праздника в Мексике.
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