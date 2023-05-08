Со Златой Огневич случился курьез на свадьбе Андрея Хветкевича: "Была в секунде от провала"

После проекта "Холостячка-2" певица Злата Огневич и участник шоу, бизнесмен Андрей Хветкевич, остались хорошими друзьями.

Исполнительница не просто посетила свадьбу Андрея с его бойфрендом, а даже стала дружкой. Роскошная церемония и празднование прошли на вилле на берегу океана в Мексике.

Впрочем, не обошлось и без происшествий на празднике. В сторис в Instagram Злата рассказала, что с ней случился курьез прямо перед началом свадьбы.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Как оказалось, певица неправильно поняла дресс-код и выбрала наряды не того цвета. К счастью, на помощь ей пришла другая гостья, с которой у нее были одинаковые параметры.

"Я была в секунде от провала. Я неправильно поняла дресскод. Думала или зеленый или золотой, а оказалось, нужно было быть только в зеленом. Но меня спасла Аня из Украины. Она взяла дополнительное платье с собой. И, о счастье, у нас оказались одинаковые параметры", – поделилась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

И даже эта ситуация не испортила праздник. Женихи наоборот с юмором отнеслись к этому, а Андрей даже сделал Злате комплимент.

"Она и до того, в другом платье, была очень красивая. Очень подходила к золотому галстуку", — пошутил Хветкевич.

Напомним, что Андрей Хветкевич и его жених Филиппе 5 мая сыграли свадьбу в кругу саміх близких. Счастливые супруги уже успели поделиться кадрами с роскошного праздника в Мексике.

Читайте также: