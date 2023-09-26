Со Златой Огневич случился курьез прямо во время концерта: "Это был реальный провал"

Певица Злата Огневич поделилась забавной историей, которая случилась с ней прямо во время концерта.

В своих сторис в Instagram знаменитость рассказала поклонникам об одном из своих творческих провалов. Неприятная ситуация случилась со Златой еще несколько лет назад во Львове.

Как рассказала Огневич, она отыграла целый сольный концерт и должна была выходить на бис, однако вдруг певица забыла не просто текст, но и мелодию песни, которую должна была исполнять.

"Вспомнилась концертная история. Это было еще до карантина, до коронавируса. Был последний концерт моего тура по Украине, он был во Львове. Я вышла на сцену на бес, петь уже последнюю песню и я понимаю, что не могу вспомнить ни слова. Я даже забыла мелодию.Не просто куплет или фразу, а целую мелодию все слова.Со мной просто произошла амнезия.И эту песню вместо меня пел гитарист и зал, а я делала вид, что мне нравится петь "На-на-на ". Это был реально провал! Это было впервые и в последний раз", — поделилась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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