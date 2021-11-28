Соблазнительна Ольга Харлан в секси-платье зажгла паркет "Танцев со звездами"

Пара выполнила задание от Макса Чмерковского.

На канале "1+1" стартовал суперфинал проекта " Танцы со звездами ".

Свой танец на паркете уже успели показать Артур Логай и Анна Карелина. Следующими удивлять судей и зрителей вышли Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Танцовщики выполняли задачи судьи шоу Макса Чмерковского. Пара продемонстрировала на паркете соблазнительное танго. К слову, Ольга танцевала в красном секси-платье.

В целом судьи от восторга не могли сдержать своих эмоций. Они отметили, что пара просто невероятно станцевала. За свое выступление Ольга и Дмитрий получили 40 баллов.

Как отметила Харлан, впервые она получила максимальное количество баллов.

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