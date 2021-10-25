Соблазнительная Анна Саливанчук свела с ума своими полностью обнаженными фото

Актриса поделилась довольно пикантными снимками.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук вызвала фурор в Сети.

На своей странице в Instagram звезда "Свингеров" запостила серию фотографий, на которых предстала полностью обнаженной.

На фото артистка прикрыла пикантные места белым тюлем. Однако, на некоторых кадрах можно заметить ее обнаженные ягодицы и грудь. На снимках видно, что у актрисы хорошая и соблазнительная фигура.

Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

"Решила повторить этот пост! А что скажут люди... Эта фраза блокирует абсолютно все желания и мечты, если они хоть немного не соответствуют общепринятым правилам. Это то, что большинство из нас слышали еще с самого детства", — поделилась своими мыслями звезда .

Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

К слову, актриса подумала над фразой: "А что скажут люди?". Знаменитость уверяет, что нужно придерживаться своих желаний. Звезда уверена, что люди будут всегда осуждать, не понимать и останавливать.

Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

"Ваша задача, закрыть уши и бежать. Следовать к мечте. И какая разница, что скажут люди, если вы счастливы?" — добавила актриса.

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