Соблазнительная Анна Саливанчук свела с ума своими полностью обнаженными фото

Актриса поделилась довольно пикантными снимками.
Известная украинская актриса Анна Саливанчук вызвала фурор в Сети.
На своей странице в Instagram звезда "Свингеров" запостила серию фотографий, на которых предстала полностью обнаженной.
На фото артистка прикрыла пикантные места белым тюлем. Однако, на некоторых кадрах можно заметить ее обнаженные ягодицы и грудь. На снимках видно, что у актрисы хорошая и соблазнительная фигура.
"Решила повторить этот пост! А что скажут люди... Эта фраза блокирует абсолютно все желания и мечты, если они хоть немного не соответствуют общепринятым правилам. Это то, что большинство из нас слышали еще с самого детства", — поделилась своими мыслями звезда .
К слову, актриса подумала над фразой: "А что скажут люди?". Знаменитость уверяет, что нужно придерживаться своих желаний. Звезда уверена, что люди будут всегда осуждать, не понимать и останавливать.
"Ваша задача, закрыть уши и бежать. Следовать к мечте. И какая разница, что скажут люди, если вы счастливы?" — добавила актриса.
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