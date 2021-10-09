Соблазнительная Ксения Мишина в лифе похвасталась грудью, лежа на столе

Актриса показала горячий кадр.

Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина восхитила фолловеров новым горячим фото.

В своем Instagram звезда сериала "Крепостная" разместила черно-белый кадр, на котором соблазнительно позировала лежа на столе. Ксения появилась в лифе и белой рубашке. Артистка расстегнула пуговицы и засветила аппетитный бюст.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

В посте победительница "Танцев со звездами" подумала о рае и аде. Так, ее знакомая поделилась опытом, что "ад — это и есть наша жизнь, а рай, это то, куда мы стремимся и это финальная точка роста нашей души".

"Где эта точка - рай неизвестно. Звучит жестко, правда? Но во мне это так сильно отозвалось. Некоторые дни действительно похожи на ад. И работа над собой все чаще ощущается также. Встречаясь со всеми болями и сущностями, живущими в тебе, хочется залезть на стену и громко прокричать: "Бог, я больше не могу, почему так сложно, где ответы?". Выход один: каждый раз осознавать, что тебе пиздец и проживать его. Но не погружаясь в долгие страдания, а каждый раз намереваясь стать лучше и все исправить. И медленно, очень медленно через эту боль и с ошибками верить себе, в свои решения и создавать новую реальность", — написала Ксения.

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