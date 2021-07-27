Соблазнительная Маша Ефросинина в белье игриво похвасталась роскошной фигурой

Соблазнительная Маша Ефросинина в белье игриво похвасталась роскошной фигурой

Ведущая показала кадры из нового фотосета.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина, которая недавно впервые снялась в нижнем белье, порадовала фолловеров новой порцией пикантных фотографий.

В своем Instagram 42-летняя звезда опубликовала серию снимков, на которых игриво и соблазнительно позировала в белье. Знаменитость примерила несколько комплектов и похвасталась роскошной стройной фигурой.

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Пользователи не удержались и взорвались комплиментами под постом. Так, фолловеры писали, что ведущая роскошно выглядит.

"Первый раз я лайкнул малыху в трусах за долгое время", — написал Андрей Бедняков

"Маша, ну какая красота", — поделилась продюсер Ирина Горовая

Маша, вы очаровательна! Спасибо за вдохновение!

Фигура бомба

Огонь

Напомним, ранее Маша Ефросинина с сестрой померилась фигурами в ярких купальниках. Семья отдохнула в Турции.

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