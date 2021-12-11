Надя Дорофеева в кружевном лифе приятно удивила Дантеса: "Почему ты так одета"

Звезда поразмышляла над тем, что одевать дома.

Украинская певица Надя Дорофеева однозначно умеет выбирать красивые наряды.

Впрочем, звезда признается, что дома не наряжается. После ярких и не всегда удобных сценических нарядов хочется одеть что-нибудь "домашнее". Хотя иногда и дома можно красиво нарядится. Надя Дорофеева поделилась, как ее муж Владимир Дантес реагирует на ее наряды.

Надя рассказала, что когда утром вышла на кухне встретиться с Владимиром, то он был удивлен. Он привык ее видеть в "домашнем" луке, а теперь она совсем другая. Он даже спросил ее, почему она так одета.

"А дома мне так лень выряжаться, комбинировать цвета, думать о симметрии и вот это все. Хочется просто чтобы и на диване удобно поваляться, и чтобы на полу не жалко лежать, когда полиция стиля приедет, как сейчас, Володя!" – поделилась Надя.

Надя Дорофеева в лифе / instagram.com/nadyadorofeeva

К слову, к своему рассказу звезда добавила фото, на котором изображена в кружевном лифе, спортивных штанах и кофточке. Кстати, на фото видно, что у звезды очень аппетитный бюст.

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