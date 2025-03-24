Соблазнительная Оля Полякова в рубашке на голое тело впервые украсила обложку Playboy

Украинская певица Оля Полякова впервые украсила обложку мужского эротического журнала Playboy Украина.

Исполнительница решилась на довольно смелый фотосет, который состоялся во Франции. Фотографом была Соня Плакидюк. На страницах глянца певица предстала в откровенном наряде. Артистка позировала перед камерой в джинсовых шортах и белой расстегнутой рубашке, под которую она решила не одевать нижнее белье. Белые волосы Оля Полякова распустила, а образ дополнила минималистичным макияжем.

В общем, певица снялась для апрельского выпуска глянца. Для Playboy исполнительница позировала по случаю 46-летия. В частности, артистка сейчас в своей лучшей форме и на собственном примере демонстрирует, что фантастическое тело — это не о цифрах в паспорте, а о сильном желании и упорном труде.

Оля Полякова на обложке Playboy / Фото: playboy.ua

Также Оля признается, что сейчас ощущает новую силу в себе, раскрывается как никогда – в творчестве и личной жизни. Принятие возраста придало ей что-то особенное, чего раньше не было в ее жизни, и это дарит ей не только чувство свободы, но и истинное удовольствие.

Напомним, Оля Полякова время от времени радует поклонников пикантным контентом. Ранее исполнительница хвасталась, как выглядит ее фигура в купальнике без фотошопа и фильтров.

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