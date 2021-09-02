Соблазнительная Рианна в нижнем белье устроила пикантный фотосет

Таким образом звезда прорекламировала свой бренд.
Барбадосская певица Рианна, которая недавно посветила почти обнаженным бюстом и пышными ягодицами, вновь продемонстрировала фанатам свои аппетитные формы.
На этот раз исполнительница устроила пикантную фотосессию на кожаном кресле. На странице в Instagram артистка запостила серию снимков, на которых изображена в нижнем белье. На ней красуются темно-фиолетовый бюстгальтер с розовыми узорам и трусики в таком же стиле.
Таким образом исполнительница прорекламировала бренд нижнего белья Savage X Fenty, основательницей которого она является.
Соблазнительности образу певицы добавила розовая портупея на аппетитных бедрах исполнительницы.
Читатели фотоблога знаменитости не упустили случая засыпать ее комплиментами:
- Невероятная
- Какая же ты секси!
- Я тебя обожаю!
Напомним, Рианна часто устраивает откровенные фотосессии. Недавно она запостила серию снимков, на которых была изображена в стрингах с изображением радуги, а также в чулках с разноцветной резинкой.