Соблазнительная Рианна в нижнем белье устроила пикантный фотосет

Таким образом звезда прорекламировала свой бренд.

Барбадосская певица Рианна, которая недавно посветила почти обнаженным бюстом и пышными ягодицами, вновь продемонстрировала фанатам свои аппетитные формы.

На этот раз исполнительница устроила пикантную фотосессию на кожаном кресле. На странице в Instagram артистка запостила серию снимков, на которых изображена в нижнем белье. На ней красуются темно-фиолетовый бюстгальтер с розовыми узорам и трусики в таком же стиле.

Рианна показала фигуру / instagram.com/badgalriri

Таким образом исполнительница прорекламировала бренд нижнего белья Savage X Fenty, основательницей которого она является.

Соблазнительности образу певицы добавила розовая портупея на аппетитных бедрах исполнительницы.

Рианна в нижнем / instagram.com/badgalriri

Читатели фотоблога знаменитости не упустили случая засыпать ее комплиментами:

Невероятная

Какая же ты секси!

Я тебя обожаю!

Напомним, Рианна часто устраивает откровенные фотосессии. Недавно она запостила серию снимков, на которых была изображена в стрингах с изображением радуги, а также в чулках с разноцветной резинкой.

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