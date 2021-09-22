Соблазнительная Рианна в полупрозрачном нижнем белье засветила пышную грудь

Исполнительница захватила новости снимками.

Барбадосская певица, актриса и бизнесвумен Рианна порадовала своих фанатов пикантным контентом.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала откровенные кадры. На снимках исполнительница позирует в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty. Соблазнительная Рири изображена в полупрозрачном пеньюаре и стрингах.

Рианна в нижнем белье / instagram.com/badgalriri

Видно, что в исполнительницы большой пышный бюст и аппетитные ягодицы.

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К слову, позируя в собственной нижнем белье, Рианна рекламирует свой бренд.

Рианна в белье / instagram.com/badgalriri

Но, оказывается, ее белье нравится далеко не всем. Некоторые пользователи удивляются, кто такое вообще покупает:

Кто эту ерунду покупает? Наверное, фанаты Рианны.

Такая пошлая. На одно лицо посмотришь и уже покупать не хочешь!

Выглядит ужасно, если честно.

Напомним, недавно Рианна впервые со своим знаменитым бойфрендом вышла в свет. Пара посетила Met Gala 2021.

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