Соблазнительная Рианна в полупрозрачном нижнем белье засветила пышную грудь

Исполнительница захватила новости снимками.
Барбадосская певица, актриса и бизнесвумен Рианна порадовала своих фанатов пикантным контентом.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала откровенные кадры. На снимках исполнительница позирует в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty. Соблазнительная Рири изображена в полупрозрачном пеньюаре и стрингах.
Видно, что в исполнительницы большой пышный бюст и аппетитные ягодицы.
"Мое настроение, когда сдала финальный монтаж", — подписала пост звезда
К слову, позируя в собственной нижнем белье, Рианна рекламирует свой бренд.
Но, оказывается, ее белье нравится далеко не всем. Некоторые пользователи удивляются, кто такое вообще покупает:
- Кто эту ерунду покупает? Наверное, фанаты Рианны.
- Такая пошлая. На одно лицо посмотришь и уже покупать не хочешь!
- Выглядит ужасно, если честно.
Напомним, недавно Рианна впервые со своим знаменитым бойфрендом вышла в свет. Пара посетила Met Gala 2021.