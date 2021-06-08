Соблазнительная Санта Димопулос в крошечном топе засветила упругий пресс

Артистка отдыхает в Греции.

Известная певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос снова сиганула в теплые края.

На этот раз артистка выбрала для отдыха не любимый Дубай, а Грецию, откуда и делится эффектными снимками. Так, в фотоблоге экс-участница "ВИА Гры" запостила снимок, на котором предстала в крошечном черном топе и белых джинсах. Артистка засветила стройную фигуру и похвасталась упругим прессом.

instagram.com/santadimopulos

"Привет, прекрасная Греция! Последний раз в Афинах была в 14 лет", — написала исполнительница и обратилась к фолловерам с просьбой посоветовать интересные места для прогулки.

Со своей стороны, пользователи охотно поделились спискам must see и не забыли порадовать звезду комплиментами.

Роскошная

Красивая

Необыкновенно красивая Санта

Напомним, ранее загорелая Санта Димопулос в бикини похвасталась роскошным телом. Звезда отдыхала в Дубае.

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