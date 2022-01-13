Соблазнительная Светлана Лобода в мини-бикини выпятила на камеру упругие ягодицы

Звезда показала пикантные фото с отдыха.

Певица Светлана Лобода отправилась в отпуск в теплую страну.

Артистка признается, что хоть и уехала отдыхать, но все равно пытается это совмещать с работой.

"Первые дни я просто дышала океаном. После этого начала читать сценарий. Теперь занимаюсь музыкой, делаю аранжировки для нового шоу", – рассказала звезда.

Впрочем, Светлана решила не нагружать своей работой поклонников, а просто поделиться снимками с отдыха. К слову, артистка показала фото, на которых она изображена в крошечном бикини.

Светлана Лобода в бикини / instagram.com/lobodaofficial

Знаменитость похвасталась стройными и длинными ножками, плоским животиком. Более того, исполнительница не забыла и показать свои упругие ягодицы.

Светлана Лобода в бикини / instagram.com/lobodaofficial

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