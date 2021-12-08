Соблазнительная Светлана Лобода засветила соски, дефилируя в купальнике

Звезда восхитила стройной фигурой.

Певица Светлана Лобода снимает клип на новую песню "Занесло".

На своей странице в Instagram артистка уже успела показать видеофрагмент со съемочной площадки. В ролике звезда предстала в золотистом сплошном купальнике.

К слову, наряды Светланы не только удачно подчеркнули ее красивые формы, но и немного засветили ее выпяченные соски. Хотя артистка и накинула на плечи халат, он совсем не скрыл ее стройную фигуру.

Исполнительница соблазнительно дефилировала под собственную же песню. Поэтому на видео видно, что у звезды длинные и аппетитные ножки.

Заметим, что в 2017 году Светлана Лобода уехала в Россию. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, на котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Недавно артистка поделилась, что уже два года не живет в России. А в августе этого года артистка выступила в Одессе и заявила, что мечтает, чтобы украинцы ею гордились. Впрочем, звезда продолжает работать в России.

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