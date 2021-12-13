Соблазнительная Тина Кароль в колготах и кожаном боди устроила дерзкий фотосет

Артистка представила новую коллекцию капроновых колготок.

Украинская певица Тина Кароль представила новую линейку своих капроновых колготок.

К слову, предыдущая коллекция колгот получила название "Скандал", а новая – "Красиво". Об этом Тина рассказала на своей странице в Instagram. Кроме этого, артистка сама и прорекламировала колготы.

Тина Кароль показала новые колготы / instagram.com/tina_karol

Она снялась в довольно дерзкой фотосессии. Тина во время съемок примеряла на себя два образа. Сначала звезда позировала в колготах "Красиво", кожаном боди и обуви на каблуке.

Тина Кароль показала новые колготы / instagram.com/tina_karol

Далее артистка снова надела свои колготы и черное боди с глубоким декольте. К слову, звезда позировала перед камерой таким образом, чтобы успешно продемонстрировать новую коллекцию.

Тина Кароль показала новые колготы / instagram.com/tina_karol

"Нагло сведи с ума каждого!" — призвала своих поклонников звезда.

Читайте также: