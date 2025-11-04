ТСН в социальных сетях

Гламур
600
1 мин

Соблазнительная Тина Кароль в полупрозрачном платье засветила пышный бюст в новом откровенном фотосете

Артистка позировала перед камерами в обтягивающем черном платье.

Вера Хмельницкая
Тина Король

Тина Король

Украинская певица Тина Кароль показала новые пикантные фотографии в своих соцсетях.

Звезда предстала перед камерой в черном обтягивающем платье с глубоким декольте, что придало образу страсти. В кадре у артистки были взлохмаченные волосы и легкий макияж, который только подчеркнул ее естественную красоту. Уверенный взгляд и чувственная поза сделали фото еще соблазнительнее — Кароль излучала женственность и силу одновременно.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Фотосессия выполнена в минималистическом стиле — никаких лишних деталей, только свет, текстура ткани и энергия самой Тины. Ее фанаты сразу засыпали артистку комплиментами:

  • Тина, какая вы прекрасна…

  • Это просто вау!

  • Ну, с таким образом сразу хочется идти и покорять мир!

Напомним, недавно Тина Кароль откровенно призналась, почему после смерти мужа Евгения Огира больше не решается на брак. Звезда объяснила, что больше всего ценит собственную свободу и внутреннюю гармонию, поэтому не готова уступать эти вещи ради отношений.

