Соблазнительная Юлия Санина в лифе и комбинезоне в сеточку ошеломила пользователей

Соблазнительная Юлия Санина в лифе и комбинезоне в сеточку ошеломила пользователей

Артистка очаровала стройностью.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина приятно удивила своих поклонников.

Артистка, которая, несмотря на свою безупречную фигуру, редко делится откровенными кадрами, на этот раз порадовала именно таким. На странице в Instagram знаменитость запостила фотографию, на которой соблазнительно лежала на диванчике. Юля позировала в черном лифе и комбинезоне в сеточку. Исполнительница собрала волосы в хвостик и накрасила губы красной помадой.

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

"Пора бы и честь знать", – подписала фотографию звезда.

В ответ поклонники оценили фото в комментариях под публикацией. Так, они написали Саниной ряд комплиментов.

Роскошная

Как красиво

Богиня

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