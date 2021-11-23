Соблазнительная Зарицкая в колготках в сеточку позировала в лифте с Мешковым: "Вы горячие"

Соблазнительная Зарицкая в колготках в сеточку позировала в лифте с Мешковым: "Вы горячие"

Певица и хореограф снова заинтриговали поклонников.

Солистка группы KAZKA и участница шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая и ее партнер Юрий Мешков снова заинтриговали фанатов.

Певица и хореограф устроили фотосет в лифте. На кадрах, которые артистка разместила в своем Instagram, они позировали перед объективом киевского фотографа Сергея Сивякова. На одном из снимков Зарицкая в кожаном плаще и колготках в сеточку соблазнительно встала у зеркала, задрав ножку.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

"Ситуация лифт. Наши выходные", – написала Саша.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

В комментариях пользователи написали, что Зарицкая и Мешков очень красивая и горячая пара.

Какие же вы горячие

Очень красивая пара

Бомбезная пара

Саша какая-то удивительная! Юра тоже хороший

Заметим, Зарицкая и Мешков вылетели из проекта "Танцы со звездами" в шаге от четвертьфинала. А недавно они снялись вместе в новом клипе группы KAZKA на трек "Автовідповідач".

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