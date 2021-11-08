Соблазнительная Злата Огневич в нижнем белье подумала, каким должен быть мужчина

Звезда устроила откровенный фотосет.

Украинская певица Злата Огневич снова продемонстрировала, что у нее роскошная фигура.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию новых пикантных снимков. На фото знаменитость соблазнительно позирует в красивом нижнем белье. Исполнительница засветила пышный бюст и идеально подтянутую фигуру.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Кстати, Злата тоже подумала над тем, каким должен быть мужчина. Певица считает, что он должен бороться со своими личными страхами. Также звезда уверена, что мужчина должен нормально воспринимать физиологию.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

"Я не имею в виду тех, кто моются раз в неделю и считают, что чеснок и пот-лучшие афродизиаки. Я имею в виду тех, кто нормально относится к внезапно начавшейся у женщины менструации, поносу или рвоты у ребенка", — прокомментировала Злата.

Также знаменитость считает, что мужчина должен точно знать, чего хочет.

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