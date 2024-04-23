Соблазнительница Леся Никитюк в бикини блеснула подтянутыми ягодицами и произвела фурор в Сети

Знаменитость показала, как отдыхает от работы.
Украинская телеведущая Леся Никитюк изрядно взбудоражила воображение своих поклонников, показав себя в бикини.
В Instagram-stories знаменитость поделилась пикантным фото. Снимок был сделан в одной из гостиниц Киева, где ведущая отдыхала от работы.
На фото, сделанном Лесей Никитюк в зеркале, звезда предстала в темном купальнике. В частности, телеведущая продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру. Леся Никитюк блеснула накаченными ягодицами и плоским животиком. Свои волосы знаменитость распустила.
Вероятно, телеведущей понравилось спа в отеле. Поэтому телезвезда наслаждалась расслабляющими процедурами и отдыхала от работы.
Пикантное фото знаменитость не стала подписывать. Однако поклонники однозначно засыпали ее комплиментами в личных сообщениях. Леся Никитюк снимком в бикини произвела фурор в Сети.
Напомним, недавно голливудская актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость показала, как выглядит без фотошопа и фильтров.
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