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Соблазнительница Michelle Andrade посветила обнаженными ножками в мини-платье

Соблазнительница Michelle Andrade посветила обнаженными ножками в мини-платье

instagram.com/mishvirmish

Артистка позировала на кресле.

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade порадовала поклонников новыми соблазнительными фото.

Так, исполнительница поделилась снимками, на которых изображена в черном мини-платье, сидя в кресле. Наряд Мишель подчеркнул ее стройную фигуру и красивые ножки. Как сообщила Андраде, недавно она вернулась с отдыха, где восстанавливалась и набиралась сил.

"Приехала из пула! Нужно было восстанавливаться хотя бы 3-4 дня, чтобы высыпаться и набраться сил!" — сообщила артистка.

© instagram.com/mishvirmish
instagram.com/mishvirmish

Поклонники, в свою очередь, отметили, что их кумир непревзойденно выглядит:

  • Как вы все успеваете? Я в шоке, но ты красота — 100%
  • Очень красивая девочка
  • Обожаю! Обычные фотки — всегда самые красивые. Настоящие!
© instagram.com/mishvirmish
instagram.com/mishvirmish

Напомним, что несколько месяцев назад Michelle Andrade выпустила зажигательную украиноязычную версию хита Échale. Артистка объяснила, почему решила перевести композицию.