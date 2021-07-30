Соблазнительница Michelle Andrade посветила обнаженными ножками в мини-платье

Артистка позировала на кресле.
Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade порадовала поклонников новыми соблазнительными фото.
Так, исполнительница поделилась снимками, на которых изображена в черном мини-платье, сидя в кресле. Наряд Мишель подчеркнул ее стройную фигуру и красивые ножки. Как сообщила Андраде, недавно она вернулась с отдыха, где восстанавливалась и набиралась сил.
"Приехала из пула! Нужно было восстанавливаться хотя бы 3-4 дня, чтобы высыпаться и набраться сил!" — сообщила артистка.
Поклонники, в свою очередь, отметили, что их кумир непревзойденно выглядит:
- Как вы все успеваете? Я в шоке, но ты красота — 100%
- Очень красивая девочка
- Обожаю! Обычные фотки — всегда самые красивые. Настоящие!
Напомним, что несколько месяцев назад Michelle Andrade выпустила зажигательную украиноязычную версию хита Échale. Артистка объяснила, почему решила перевести композицию.