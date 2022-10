Собранные команды и изменение правил шоу: как прошел финальный выпуск "слепых прослушиваний"

Только что на телеканале ТЕТ завершился последний день "слепых прослушиваний" шоу "Голос країни-12", в котором все тренеры сформировали свои команды.

За кулисами было много участников, но не всем удалось выйти на главную вокальную сцену страны, ведь мест в командах оставалось мало.

К слову, в седьмом выпуске шоу участники не только удивляли тренеров своими певческими умениями, но и делились трогательными историями о том, как на них повлияла полномасштабная война, которую враждебно развязала Россия.

Первой на сцену вышла Мария Максимова. Война застала 16-летнюю девочку в Запорожье. Она была вынуждена вместе с родителями прятаться от вражеских обстрелов в подвале на полу. В целях безопасности семья девушки уехала за границу, где Мария поступила в вуз. На "слепых прослушиваниях" "Голосу країни-12" девушка исполнила Alive. Участие в проекте Мария продолжит в команде ПТП. В общем, Потап выбрал последнего участника.

Следующим удивлять своим голосом тренеров вышел львовянин Марко Швайковский. Участник исполнил песню Stromae – Papaoutai. Впрочем, ни один тренер не нажал красной кнопки, хотя они отметили, что юноша хорошо исполнил композицию. А вот команда "Второго шанса" не смогла отпустить Марка. Андрей Мацола и Александра Зарицкая забрали юношу в свою команду.

На "Голос країни-12" также пришла начинающая певица Оксана Позывай. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, девушка сразу поняла, что должна помогать. Оксана занялась волонтерством. Как-то руководительнице группы, участницей которой является начинающая певица, позвонил Дмитрий Монатик и предложил им вместе давать благотворительные концерты. Так что артисты объездили Европу с выступлениями в поддержку Украины.

На сцене вокального шоу Оксана исполнила песню Falling и сумела развернуть сразу два кресла. В общем, участие в проекте девушка продолжит в команде Нади Дорофеевой.

Вслед за Оксаной на сцену "Голосу країни-12" вышла 28-летняя Екатерина Кулина. Жительница Червонограда Львовской области исполнила песню "Грушечка". Екатерина сумела развернуть кресло Святослава Вакарчука, в команду которого и попала.

На "Голос країни-12" пришла и Тина Колодий, чтобы показать, как поет Донбасс. Война застала девушку еще в 2014 году в родном Славянске. Тогда она оставалась в городе, а когда ВСУ освободили его от оккупантов, занялась патриотической деятельностью. Впрочем, российские военные 24 февраля заставили Тину убегать от войны. Колодий уехала на запад Украины, где занялась волонтерством.

На сцене "Голосу" Тина исполнила песню "Мозоль" и развернула кресла Оли Поляковой, Нади Дорофеевой и Святослава Вакарчука, в команду которого и пошла.

Пришли на вокальное шоу и Анастасия и Николай Гетманы. Супруги 2014 года были вынуждены покинуть свои дома, ведь Россия развязала ужасную войну на востоке Украины. Через восемь лет Анастасия и Николай снова были вынуждены бежать. Но супруги решили помогать и другим переселенцам. В своей квартире пара приютила 16 украинцев.

На вокальном шоу пара исполнила композицию Юлии Саниной и Вала Бебка "Обійми". К сожалению, судьи не нажали красной кнопки. А вот команда "Второго шанса" забрала музыкантов к себе. Супруги стали последними участниками народных тренеров Александры Зарицкой и Андрея Мацолы.

За воплощением своей мечты на шоу пришел и Давид Маскиса. Молодой человек долгое время жил и работал в Германии. До начала полномасштабной войны Давид вернулся в Украину, чтобы принять участие в "Голосі країни-12". Но война изменила планы юноши. Давид решил, что должен защищать страну от оккупантов и пошел на военные учения, хотя и мог вернуться в Германию.

На "слепых прослушиваниях" юноша исполнил песню Too close и развернул сразу три кресла. Давид стал последним участником в команде Нади Дорофеевой.

Следующей участницей "Голосу країни-12" стала Элла Введенская. От войны женщина была вынуждена вместе с дочерью бежать в Германию, где начала давать благотворительные концерты.

На шоу Элла исполнила композицию Simply The Best. В общем, начинающая певица продолжит участие в проекте в команде Оли Поляковой.

На сцену "Голосу країни-12" вышла жительница города Энергодар Анастасия Паламар. Девушка сейчас находится в оккупации. Настя говорит, что каждый день слышит взрывы, а самые страшные те, чтона атомной электростанции. Впрочем, девушка вместе с родителями не теряет надежды и верит, что ВСУ освободят их город.

На вокальном шоу девушка исполнила песню Потапа и Насти Каменских – "Почему". Настя развернула кресла тех тренеров, которые уже набрали свои команды. Но ПТП предложил продюсерам изменить правила и разрешить девушке принять участие в шоу. В общем, Настя попала в команду Потапа.

Далее на сцену "Голосу країни-12" вышла жительница Корсуня-Шевченковского Мария Квитка и просто ошеломила тренеров своим мощным народным голосом. Девушка сумела развернуть кресла Святослава Вакарчука и Оли Поляковой, команду которой и выбрала.

Предпоследней участницей "слепых прослушиваний" стала Юлия Курченкова, родом из Мариуполя. Девушка просто шокировала зрителей рассказом о том, что пришлось пережить ее родным в оккупированном городе. Они находились под постоянными обстрелами, жили в подвалах. Родным Юлии приходилось топить снег, чтобы иметь какую-нибудь воду. К счастью, они смогли эвакуироваться.

На сцене "Голосу" Юлия исполнила песню All the Man That I Need. Впрочем, Святослав Вакарчук, у которого единственного из тренеров было свободное место, не нажал красной кнопки.

А последней участницей команды Святослава Вакарчука стала Екатерина Коваленко. Девушка удивила тренера песней Blinding Lights и вынудила его вернуть кресло.

Напомним, на шоу "Голос країни-12" собирают средства для украинских военных. Каждый желающий может присоединится к благотворительному сбору, внеся любой взнос онлайн на платформе Dobro.UA или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Следующий выпуск состоится на телеканале ТЕТ в следующее воскресенье, 23 октября, в 21:00.

Полные выпуски шоу можно посмотреть на 1+1 video.

