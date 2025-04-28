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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Софи Тернер разошлась с бойфрендом, с которым закрутила роман сразу после развода с Джо Джонасом

Уже известна причина, из-за которой пара разорвала отношения.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Софи Тернер

Софи Тернер / © Associated Press

Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Софи Тернер разошлась с бойфрендом, с которым закрутила роман сразу после развода с американским музыкантом Джо Джонасом.

По крайней мере, именно так утверждает таблоид The Sun со ссылкой на инсайдера. Отмечается, что актриса якобы рассказала друзьям, что решила порвать с британским аристократом Перегрином Пирсоном. Утверждается, что Софи Тернер решила сосредоточиться на карьере и воспитании двух дочерей от Джо Джонаса. Пара находилась в отношениях полтора года.

"Софи и Пирсон отлично провели время вместе, но отношениям конец. Она одинока и сосредоточена на карьере и двух дочерях", - утверждает источник.

Софи Тернер с бывшим бойфрендом / © instagram.com/sophiet

Софи Тернер с бывшим бойфрендом / © instagram.com/sophiet

Отметим, об отношениях Софи Тернер с британским аристократом стало известно в ноябре 2023 года. Актрису, которая перед этим объявила о разводе с мужем, застали за поцелуями с Перегрином Пирсоном. Лишь в конце января 2024-го артистка подтвердила, что не одинока. До этого она в течение четырех лет состояла в браке с Джо Джонасом. От американского музыканта актриса родила двух дочерей.

Напомним, недавно украинский актер Тарас Цымбалюк официально подтвердил, что разорвал отношения с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Более того, артист стал новым героем шоу "Холостяк".

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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