Британская актриса Софи Тернер начала встречаться с фронтменом Coldplay Крисом Мартином.

29-летняя актриса провела тайное свидание с 48-летним музыкантом сразу после официального разрыва с британским аристократом Перегрином Пирсоном, с которым она была почти два года, как пишет Daily Mail. Крис Мартин также недавно стал свободным после расставания с американской актрисой Дакотой Джонсон, с которой он был вместе почти восемь лет и даже обручился. Тернер и Пирсон, по информации источников, окончательно разошлись после светской свадьбы в конце сентября, где пара заметно ссорилась.

Несмотря на разрыв со своим экс-бойфрендом Пирсоном, Софи Тернер довольно быстро нашла новую любовь. Уже через неделю после завершения отношений она встретилась с Крисом Мартином, фронтменом Coldplay, который проводил лето в Лондоне в рамках турне группы.

Софи Тернер и Крис Мартин

К слову, Тернер — давняя фанаткой Coldplay. В видео, организованном ее бывшим мужем певцом Джо Джонасом, Софи эмоционально реагировала на поздравления от Мартина, едва сдерживая слезы радости.

Стоит отметить, что Софи Тернер и Джо Джонас официально развелись в сентябре 2024 года. Пара имеет двух дочерей — 4-летнюю Виллу и 3-летнюю Дельфину. После этого звезда активно пользовалась приложением для знакомств, однако теперь, похоже, нашла счастье с Крисом Мартином, а ее фаны с восторгом наблюдают за новым этапом в жизни звезды.

