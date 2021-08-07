Софии Ротару — 74: именинница очаровала видом во время отдыха в Италии

Звезда показала солнечное фото.
Легендарная певица София Ротару, которая недавно вместе с сыном улетела на отдых, празднует день рождения.
7 августа звезде исполняется 74 года. Новый год жизни исполнительница встречает в Италии, а именно в Форте-деи-Марми. В фотоблоге именинница запостила солнечный кадр из отпуска. На нем знаменитость улыбаясь позирует на фоне виллы в белом платье, солнцезащитных очках и шляпе. София держит велосипед с корзиной цветов.
"Самый лучший день", — прокомментировала артистка.
В комментариях фаны засыпали Ротару поздравлениями и комплиментами.
- С днем рождения, самая красивая женщина
- Наша королева красоты! Счастья, любви, творческих успехов и крепкого здоровья
- Самая лучшая! Здоровья!
- Девушка 40 лет
Напомним, ранее цветущая София Ротару умилила фото с невесткой. В марте артистка поздравила Светлану с днем рождения.