София Ротару чувственно почтила память мужа и показала, как они выглядели в молодости
Артистка высказалась о важной дате для ее семьи.
Певица София Ротару чувственно почтила память покойного мужа Анатолия Евдокименко и показала, как они выглядели с ним в молодости.
В семье исполнительницы 20 января важная дата. Свой день рождения мог бы праздновать муж артистки - Анатолий Евдокименко. Музыканту исполнилось бы 84 года. К сожалению, возлюбленного Софии Ротару не стало в 2002 году. Однако артистка не забывает о важных датах и чтит его память.
В день рождения мужа певица опубликовала их архивное черно-белое фото. Снимок был сделан, когда София Ротару и Анатолий Евдокименко были еще молодыми. На фотографии мужчина нежно обнимал артистку, а та мило улыбалась.
Певица не стала подписывать кадр. Вместо этого София Ротару лишь добавила смайлик в виде разбитого сердца.
Отметим, муж Софии Ротару - Анатолий Евдокименко - умер 23 октября 2002 года в Киеве. Похоронили музыканта на Байковом кладбище.
Напомним, недавно внук Софии Ротару вышел на завязку после выезда за границу. Анатолий сделал заявление о своей карьере.