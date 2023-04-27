София Ротару довела до слез фото украинского бойца, освобожденного из плена

Украинская певица София Ротару после продолжительного молчания вышла на связь с поклонниками.

Так, артистка отреагировала на освобождение украинских защитников из российского плена, которое произошло 26 апреля. В сторис своей страницы в Instagram София Михайловна разместила щемящее фото с нашим бойцом, который радовался тому, что мог просто съесть яблоко.

София Ротару отреагировала на освобождение украинских защитников из плена / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Этот кадр Ротару сопроводила смайлом в виде разбитого сердца.

Отметим, что 26 апреля прошел обмен пленными. По сообщению главы Офиса президента Андрея Ермака, из российского плена удалось вернуть 42 защитника и 2 гражданских.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения София Ротару, которая до 24 февраля 2022 балансировала между Украиной и россией, высказала свою позицию. Артистка написала в Instagram, что находится в Киеве и молится за украинских защитников. С тех пор звезда практически исчезла из информационного пространства. Иногда в ее фотоблоге появляются сторис с последствиями российских обстрелов. Также София Михайловна иногда поздравляет подписчиков с православными праздниками на украинском языке. Кроме того, Ротару приостановила гастрольную деятельность.

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