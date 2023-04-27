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София Ротару довела до слез фото украинского бойца, освобожденного из плена

София Ротару довела до слез фото украинского бойца, освобожденного из плена

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2062
Время на прочтение
1 мин
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София Ротару довела до слез фото украинского бойца, освобожденного из плена

София Ротару

Артистка отреагировала на освобождение наших защитников из плена.

Украинская певица София Ротару после продолжительного молчания вышла на связь с поклонниками.

Так, артистка отреагировала на освобождение украинских защитников из российского плена, которое произошло 26 апреля. В сторис своей страницы в Instagram София Михайловна разместила щемящее фото с нашим бойцом, который радовался тому, что мог просто съесть яблоко.

София Ротару отреагировала на освобождение украинских защитников из плена / © instagram.com/sofiarotaru.official
София Ротару отреагировала на освобождение украинских защитников из плена / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Этот кадр Ротару сопроводила смайлом в виде разбитого сердца.

Отметим, что 26 апреля прошел обмен пленными. По сообщению главы Офиса президента Андрея Ермака, из российского плена удалось вернуть 42 защитника и 2 гражданских.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения София Ротару, которая до 24 февраля 2022 балансировала между Украиной и россией, высказала свою позицию. Артистка написала в Instagram, что находится в Киеве и молится за украинских защитников. С тех пор звезда практически исчезла из информационного пространства. Иногда в ее фотоблоге появляются сторис с последствиями российских обстрелов. Также София Михайловна иногда поздравляет подписчиков с православными праздниками на украинском языке. Кроме того, Ротару приостановила гастрольную деятельность.

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Дата публикации
Просмотры
2062
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