София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Певица София Ротару избавилась от элитной трехкомнатной квартиры в Москве, которую ей в свое время подарил бывший российский мэр.

По крайней мере, именно так утверждают пропагандистские СМИ России. Отмечается, что артистка смогла продать трехкомнатную квартиру. Недвижимость обошлась новому владельцу более чем 795 тысяч долларов.

Кстати, София Ротару выставила квартиру на продажу еще осенью 2024 года. До этого она просто пустовала, правда, туда наведывалась сиделка. Сначала исполнительница хотела продать недвижимость за большую сумму, а именно за более чем 967 тысяч долларов. Однако покупателей не было. Когда артистка снизила стоимость, желающих тоже оказалось немного.

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Квартира Софии Ротару в Москве

Пропагандисты утверждают, что квартиру София Ротару якобы смогла продать только после того, как переписала ее на сына Руслана Евдокименко.

Напомним, недавно сестра Софии Ротару раскрыла, где сейчас находится певица. Оказывается, она живет не в Италии. Также Аурика Ротару раскрыла, как ее сестра на самом деле реагирует на войну в Украине.