София Ротару красноречиво отреагировала на ужасный массированный обстрел Киева

София Ротару

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Певица София Ротару красноречиво отреагировала на массированный обстрел Киева, который страна-агрессор осуществила в ночь на 17 июня.

Оккупанты атаковали столицу Украины ударными беспилотниками и крылатыми и баллистическими ракетами. К сожалению, попаданий не удалось избежать. Разрушения зафиксированы в семи районах Киева, в частности, Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском и Шевченковском. Повреждены жилые дома, автомобили и другие помещения. К сожалению, по состоянию на утро известно о 14 погибших. Тем временем в Киеве 18 июня будет День траура.

Певица София Ротару отреагировала на преступление оккупантов против мирного населения. Исполнительница опубликовала фото, на котором показала разрушенную многоэтажку в Соломенском районе. Ракета полностью уничтожила целый подъезд. София Ротару указала, что именно так выглядит Киев 17 июня.

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Реакция Софии Ротару на обстрел Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, певица с начала полномасштабной войны придерживается молчаливой позиции. Впрочем, артистка реагирует на преступления оккупантов и публикует посты в Instagram. Ранее поговаривали, что певица находится за границей. Однако родная сестра Ротару заверила, что она сейчас в Украине.

Напомним, другие украинские знаменитости уже тоже отреагировали на обстрел Киева. Звезды назвали эту ночь "фильмом ужасов".