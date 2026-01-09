София Ротару красноречиво отреагировала на ужасный обстрел Киева и показала охваченные огнем дома

София Ротару

Певица София Ротару красноречиво отреагировала на ужасный обстрел Киева и области.

В ночь на 9 января российские оккупанты совершили очередное преступление против мирного населения. Россияне нанесли массированный удар по Киеву и области. К сожалению, попаданий избежать не удалось. Есть погибшие и раненые.

София Ротару не промолчала. Исполнительница опубликовала сторис в Instagram, где красноречиво отреагировала на преступление российских оккупантов. Артистка указала дату, когда это произошло. Также София Ротару опубликовала фотографии, на которых были изображены дома, охваченные огнем. Кроме того, певица показала ночь киевлян, которые прятались от вражеского обстрела в метро.

Реакция Софии Ротару на обстрел Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official

"Киев. 09.01.2026", - подписала кадры исполнительница и добавила смайлик в виде разбитого сердца.

Отметим, с началом полномасштабной войны София Ротару предпочитает молчать. Однако артистка реагирует на ужасные обстрелы Украины, а также делает посты в важные для украинцев даты. Ходили слухи, что певица находится за границей. Однако родные Софии Ротару уверяют, что она сейчас в Украине. Кстати, недавно ведущий Алексей Суханов заверил, что певица не просто так соблюдает молчание, а на это есть серьезная причина.

Напомним, а вот внучка Софии Ротару проживает за границей. Недавно Соня Евдокименко поразвлекалась на горнолыжном курорте в Куршевеле, а компанию ей неожиданно составила россиянка.