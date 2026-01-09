ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2940
Время на прочтение
1 мин

София Ротару красноречиво отреагировала на ужасный обстрел Киева и показала охваченные огнем дома

Артистка показала последствия преступных действий оккупантов.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
София Ротару

София Ротару

Певица София Ротару красноречиво отреагировала на ужасный обстрел Киева и области.

В ночь на 9 января российские оккупанты совершили очередное преступление против мирного населения. Россияне нанесли массированный удар по Киеву и области. К сожалению, попаданий избежать не удалось. Есть погибшие и раненые.

София Ротару не промолчала. Исполнительница опубликовала сторис в Instagram, где красноречиво отреагировала на преступление российских оккупантов. Артистка указала дату, когда это произошло. Также София Ротару опубликовала фотографии, на которых были изображены дома, охваченные огнем. Кроме того, певица показала ночь киевлян, которые прятались от вражеского обстрела в метро.

Реакция Софии Ротару на обстрел Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official

Реакция Софии Ротару на обстрел Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official

"Киев. 09.01.2026", - подписала кадры исполнительница и добавила смайлик в виде разбитого сердца.

Отметим, с началом полномасштабной войны София Ротару предпочитает молчать. Однако артистка реагирует на ужасные обстрелы Украины, а также делает посты в важные для украинцев даты. Ходили слухи, что певица находится за границей. Однако родные Софии Ротару уверяют, что она сейчас в Украине. Кстати, недавно ведущий Алексей Суханов заверил, что певица не просто так соблюдает молчание, а на это есть серьезная причина.

Напомним, а вот внучка Софии Ротару проживает за границей. Недавно Соня Евдокименко поразвлекалась на горнолыжном курорте в Куршевеле, а компанию ей неожиданно составила россиянка.

Дата публикации
Количество просмотров
2940
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie