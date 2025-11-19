София Ротару красноречиво отреагировала на ужасный обстрел Тернополя

София Ротару

Реклама

Певица София Ротару отреагировала на ужасный обстрел Россией Тернополя.

19 ноября оккупанты атаковали город дронами-камикадзе и ракетами. К сожалению, попаданий избежать не удалось, в том числе и по жилым домам. В Тернополе в результате обстрела возникли пожары, были зафиксированы разрушения, а под завалами остались люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди которых - дети.

София Ротару не осталась в стороне от трагедии. Исполнительница в Instagram-stories опубликовала черно-белое фото многоэтажки, в которой в результате попадания были полностью разрушены верхние этажи. Снимок артистка дополнила зажженной свечой, а также датой трагедии - 19.11.2025. При этом от комментариев исполнительница воздержалась.

Реклама

Пост Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, София Ротару с начала полномасштабной войны воздерживается от публичных комментариев. Однако исполнительница реагирует на трагедии и публикует посты в Instagram. Родные артистки также уверяют, что она находится в Украине.

Напомним, во время обстрела Тернополя актриса Татьяна Песик оказалась в эпицентре взрывов. Вражеские "прилеты" состоялись рядом с домом, где живет артистка.