София Ротару на концерте в России "набросилась" на помощника с криками

Мужчина допустил ошибку.

Национальная легенда Украины, певица София Ротару приняла участие в российском концерте "Песня года", который состоялся на днях в Москве.

На нем 74-летняя София Михайловна ошеломила цветущим видом. Звезда появилась на сцене в блестящем красном костюме и черной майке. Ротару искренне улыбалась и радовала присутствующих в зале своими хитами.

Однако не обошлось без конфузов. Так, когда артистка в перерыве между песнями шла к краю сцены, чтобы принять цветы от поклонников, ее очень разозлил помощник. Ротару увидела техработника среди своего балета и музыкантов, хотя он должен был быть в другом месте.

Софья Михайловна не сдержала эмоций, но прямо на сцене стала кричать на работника: "Куда вышел? Куда?!".

Видимо, мужчина понял, что делает что-то не то и быстро вернулся на свое место.

Отметим, что София Ротару после начала российской агрессии отменила гастроли в РФ, однако все еще продолжает участвовать в отдельных концертах, таких как "Песня года".

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