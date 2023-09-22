София Ротару на редком архивном фото показала свою свадьбу с покойным мужем

Украинская певица София Ротару поделилась редким фото со своим покойным мужем, Народным артистом Украины, руководителем ансамбля "Червона рута" Анатолием Евдокименко.

Исполнительница опубликовала в своих Instagram-stories архивную фотографию с любимым в годовщину их свадьбы. В этом году 22 сентября звездные супруги должны праздновать 55 лет совместной жизни.

На черно-белом фото счастливая 22-летняя Ротару в свадебном платье и фате позировала рядом с 27-летним Евдокименко, одетым в костюм с галстуком.

"Свадебный день. 22.09.1968", – коротко подписала архивный кадр артистка.

София Ротару с мужем / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что Ротару и Евдокименко прожили в браке до самой смерти композитора. Муж певицы внезапно ушел из жизни в октябре 2002 года. Причиной смерти 60-летнего музыканта стал третий инсульт. У супругов есть сын, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко.

Читайте также: