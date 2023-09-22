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София Ротару на редком архивном фото показала свою свадьбу с покойным мужем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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София Ротару на редком архивном фото показала свою свадьбу с покойным мужем

София Ротару

Пара должна была праздновать 55 годовщину.

Украинская певица София Ротару поделилась редким фото со своим покойным мужем, Народным артистом Украины, руководителем ансамбля "Червона рута" Анатолием Евдокименко.

Исполнительница опубликовала в своих Instagram-stories архивную фотографию с любимым в годовщину их свадьбы. В этом году 22 сентября звездные супруги должны праздновать 55 лет совместной жизни.

На черно-белом фото счастливая 22-летняя Ротару в свадебном платье и фате позировала рядом с 27-летним Евдокименко, одетым в костюм с галстуком.

"Свадебный день. 22.09.1968", – коротко подписала архивный кадр артистка.

София Ротару с мужем / © instagram.com/sofiarotaru.official
София Ротару с мужем / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что Ротару и Евдокименко прожили в браке до самой смерти композитора. Муж певицы внезапно ушел из жизни в октябре 2002 года. Причиной смерти 60-летнего музыканта стал третий инсульт. У супругов есть сын, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко.

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Дата публикации
Просмотры
286
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