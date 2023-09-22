София Ротару на редком архивном фото показала свою свадьбу с покойным мужем

Пара должна была праздновать 55 годовщину.
Украинская певица София Ротару поделилась редким фото со своим покойным мужем, Народным артистом Украины, руководителем ансамбля "Червона рута" Анатолием Евдокименко.
Исполнительница опубликовала в своих Instagram-stories архивную фотографию с любимым в годовщину их свадьбы. В этом году 22 сентября звездные супруги должны праздновать 55 лет совместной жизни.
На черно-белом фото счастливая 22-летняя Ротару в свадебном платье и фате позировала рядом с 27-летним Евдокименко, одетым в костюм с галстуком.
"Свадебный день. 22.09.1968", – коротко подписала архивный кадр артистка.
Напомним, что Ротару и Евдокименко прожили в браке до самой смерти композитора. Муж певицы внезапно ушел из жизни в октябре 2002 года. Причиной смерти 60-летнего музыканта стал третий инсульт. У супругов есть сын, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко.
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