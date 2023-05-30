София Ротару на редком фото показала 22-летнюю внучку-красавицу

Украинская певица София Ротару не часто публикует что-нибудь в своих социальных сетях.

Звезда порешила молчание ради своей внучки — Софии Евдокименко. Сегодня, 30 мая, девушка празднует свой день рождения – ей исполнилось 22 года.

В честь праздника Ротару поделилась фотографией внучки в сторис в Instagram и поздравила ее с праздником, добавив подпись "Happy Birthday" и сердечки. На фото красивая София позировала в белом платье в черный горошек с распущенными локонами.

София Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что внучка Ротару сейчас проживает в Соединенных Штатах. До войны девушка жила на два города – Киев и Нью-Йорк. Отметим, что как звездная бабушка, София поддерживает Украину в своих социальных сетях и делится стороз, связанными с российской агрессией.

Сама же София Михайловна немногословна в Сети, однако всегда реагирует на события в Украине. Звезда показывает последствия вражеских обстрелов и поддерживает украинцев по праздникам. Ранее подруга певицы Лайма Вайкуле рассказала, где находилась Ротару 24 февраля 2022 года.

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