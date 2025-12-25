- Дата публикации
София Ротару на Рождество обратилась к украинцам с особыми пожеланиями
Артистка поздравила украинцев теплыми словами.
Легендарная певица София Ротару в рождественские дни обратилась к украинцам с особыми обращением.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала короткий пост с поздравительной открыткой с надписью на украинском языке: «Счастливого Рождества». Без лишних комментариев и объяснений, но с глубоким символизмом, Ротару напомнила о своей поддержке Украины в важный праздничный день.
Стоит отметить, что певица уже длительное время придерживается именно такой формы коммуникации. С начала полномасштабной войны София Ротару практически не появляется в публичном пространстве и не рассказывает о личной жизни. Впрочем, она регулярно демонстрирует солидарность с украинским народом. Время от времени артистка поздравляет украинцев или родных с важными датами, а также распространяет информацию о преступлениях оккупантов.
К слову, где именно сейчас находится София Ротару — доподлинно неизвестно. В Сети ходят разные предположения: одни утверждают, что певица живет за границей, а некоторые из близкого окружения звезды уверяет — артистка остается в Украине.
