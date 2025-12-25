ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
941
Время на прочтение
1 мин

София Ротару на Рождество обратилась к украинцам с особыми пожеланиями

Артистка поздравила украинцев теплыми словами.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
София Ротару

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Легендарная певица София Ротару в рождественские дни обратилась к украинцам с особыми обращением.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала короткий пост с поздравительной открыткой с надписью на украинском языке: «Счастливого Рождества». Без лишних комментариев и объяснений, но с глубоким символизмом, Ротару напомнила о своей поддержке Украины в важный праздничный день.

Сторис Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Сторис Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Стоит отметить, что певица уже длительное время придерживается именно такой формы коммуникации. С начала полномасштабной войны София Ротару практически не появляется в публичном пространстве и не рассказывает о личной жизни. Впрочем, она регулярно демонстрирует солидарность с украинским народом. Время от времени артистка поздравляет украинцев или родных с важными датами, а также распространяет информацию о преступлениях оккупантов.

К слову, где именно сейчас находится София Ротару — доподлинно неизвестно. В Сети ходят разные предположения: одни утверждают, что певица живет за границей, а некоторые из близкого окружения звезды уверяет — артистка остается в Украине.

Напомним, недавно шоумен Максим Галкин на украинском языке обратился к украинцам на Рождество.

Дата публикации
Количество просмотров
941
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie