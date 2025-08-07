ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1899
Время на прочтение
1 мин

София Ротару на свежих фото ошеломила молодым видом и показала, как гуляла по центру Киева

София Ротару впервые за длительное время опубликовала свежие фото. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит артистка.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
София Ротару

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару 7 августа празднует день рождения. Знаменитости исполняется 78 лет.

По случаю особенной даты артистка впервые за долгое время опубликовала свои свежие фото в Instagram. Более того, певица продемонстрировала, где именно сейчас находится. К слову, фотографии были сделаны в центре Киева.

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Так, София Ротару попозировала на Стеклянном мосту. Также артистка прогуливалась по Андреевскому спуску и сфотографировалась на фоне Андреевской церкви. Исполнительница для прогулки выбрала белое длинное платье, а образ дополняла солнцезащитными очками.

"Течет вода и проходят лета", - подписала фотографии певица.

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Подписчики Софии Ротару начали активно поздравлять ее с днем рождения. Некоторые пользователи отметили, что исполнительница выглядит очень молодо. Фанаты артистки были рады видеть ее свежие фото и делились, что скучали по ней.

Напомним, недавно певец Иво Бобул признался, что породнился с семьей Софии Ротару. Исполнитель раскрыл, как это произошло.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie