София Ротару на свежих фото ошеломила молодым видом и показала, как гуляла по центру Киева

Певица София Ротару 7 августа празднует день рождения. Знаменитости исполняется 78 лет.

По случаю особенной даты артистка впервые за долгое время опубликовала свои свежие фото в Instagram. Более того, певица продемонстрировала, где именно сейчас находится. К слову, фотографии были сделаны в центре Киева.

Так, София Ротару попозировала на Стеклянном мосту. Также артистка прогуливалась по Андреевскому спуску и сфотографировалась на фоне Андреевской церкви. Исполнительница для прогулки выбрала белое длинное платье, а образ дополняла солнцезащитными очками.

"Течет вода и проходят лета", - подписала фотографии певица.

Подписчики Софии Ротару начали активно поздравлять ее с днем рождения. Некоторые пользователи отметили, что исполнительница выглядит очень молодо. Фанаты артистки были рады видеть ее свежие фото и делились, что скучали по ней.

