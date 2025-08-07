- Дата публикации
София Ротару на свежих фото ошеломила молодым видом и показала, как гуляла по центру Киева
София Ротару впервые за длительное время опубликовала свежие фото. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит артистка.
Певица София Ротару 7 августа празднует день рождения. Знаменитости исполняется 78 лет.
По случаю особенной даты артистка впервые за долгое время опубликовала свои свежие фото в Instagram. Более того, певица продемонстрировала, где именно сейчас находится. К слову, фотографии были сделаны в центре Киева.
Так, София Ротару попозировала на Стеклянном мосту. Также артистка прогуливалась по Андреевскому спуску и сфотографировалась на фоне Андреевской церкви. Исполнительница для прогулки выбрала белое длинное платье, а образ дополняла солнцезащитными очками.
"Течет вода и проходят лета", - подписала фотографии певица.
Подписчики Софии Ротару начали активно поздравлять ее с днем рождения. Некоторые пользователи отметили, что исполнительница выглядит очень молодо. Фанаты артистки были рады видеть ее свежие фото и делились, что скучали по ней.
Напомним, недавно певец Иво Бобул признался, что породнился с семьей Софии Ротару. Исполнитель раскрыл, как это произошло.