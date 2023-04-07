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София Ротару на украинском обратилась к своим поклонникам

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2536
Время на прочтение
1 мин
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София Ротару на украинском обратилась к своим поклонникам

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Артистка поздравила фанатов с праздником.

Украинская певица София Ротару обратилась к своим поклонникам в великий православный праздник Благовещения.

В сторож в Instagram исполнительница поздравила своих поклонников с важным днем. Обращение Ротару написала на украинском, хотя до этого всегда писала все свои публикации на русском.

"Приветствую вас с праздником Благовещения", — написала на фоне православной иконы София Михайловна.

© instagram.com/sofiarotaru.official
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что в начале полномасштабной войны в Украине певица некоторое время не выражала своей позиции. Впрочем, через некоторое время Ротару вышла на связь с поклонниками и написала, что находится в своем родном селе Маршинцы Черновицкой области. Сейчас певец реагирует на все российские преступления в Украине в своих соцсетях, а также занимается благотворительностью и собирает средства на нужды женщин и детей украинских военнослужащих.

Ранее в росСМП писали о том, что Ротару отказалась выступать перед россиянами в Дубае за большую сумму денег.

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Дата публикации
Просмотры
2536
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