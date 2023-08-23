София Ротару неожиданно обратилась к украинцам в День флага Украины

Певица София Ротару сегодня, 23 августа, поздравила украинцев с Днем флага Украины.

В сторис своей страницы в Instagram, звезда разместила анимированный кадр с большим количеством сине-желтых флагов, озаренных лучами солнца. Хотя поздравление было лаконичным, поклонники артистки были рады его увидеть.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения София Ротару, которая часто выступала с концертами в россии, выразила свою четкую позицию и публично поддержала родную Украину. Где именно сейчас находится артистка, неизвестно.

София Ротару поздравила с Днем флага / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Впрочем, недавно в одном из интервью латвийская коллега Ротару, певица Лайма Вайкуле рассказала, что разговаривала с ней. По словам Лаймы, София Михайловна находится в "безопасном месте". Также Вайкуле рассказывала, почему Ротару отказалась приехать на ее фестиваль в Юрмале, который она проводила в поддержку Украины.

Напомним, сегодня также с Днем флага украинцев поздравили такие звезды, как Надя Дорофеева, Джамала, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

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