София Ротару отказалась продавать трехкомнатную квартиру в Москве за 80 млн руб – СМИ

Украинская певица София Ротару отвергла идею продавать свою квартиру в РФ.

Об этом сообщила российская риэлтор Анастасия Бенина в комментарии одному из пропагандистских изданий. По ее словам, недвижимость, которую оценили в 80 млн руб., будет оставаться ее собственностью. Более того, исполнительница даже платит коммунальные платежи за квартиру около 125 кв.м.

"София Михайловна не стала продавать свою трехкомнатную квартиру. Более того, она платит коммунальные платежи. Недвижимость продолжает оставаться в собственности певицы", — сказала Бенина.

Квартира Софии Ротару в Москве

В итоге Бенина предположила, что таким образом артистка намекает, что может вернуться в Россию: "Возможно, певица в будущем вернется в Москву". Правда, специалист не учла, что вряд ли украинская звезда будет делать это после ряда преступлений, которые сделали ей оккупанты.

Квартира Софии Ротару в Москве

Квартира Софии Ротару в Москве

Напомним, о продаже квартиры Софии Ротару в Москве стало известно в прошлом году. Тогда певица всячески пыталась избавиться от трехкомнатных апартаментов, которые ей в свое время подарил бывший российский мэр Юрий Лужков. Из-за ее публичности продажи шли очень медленно, поэтому она даже переписала недвижимость на другого члена семьи – стало известно имя нового владельца.

Читайте также: