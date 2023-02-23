София Ротару отказалась развлекать россиян на корпоративе: "Предлагали 100 тысяч евро"

Артистка полностью отказалась от гастрольной деятельности пока в ее стране война.
Национальная легенда Украины, певица София Ротару отказалась выступать перед россиянами на корпоративе, который устраивали в Объединенных Арабских Эмиратах.
Звезде предлагали за выступление 100 тысяч евро, тем не менее даже немалый гонорар не повлиял на решение Софии Михайловны. Об этом РосЗМП рассказала российская актриса и модель Анна Калашникова.
По словам Калашниковой, Ротару очень переживает из-за событий в родной Украине, поэтому вообще отказалась от гастрольной деятельности:
"Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспечены люди, которые хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар – 100 тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет", – рассказала модель.
Калашникова поделилась, что в декабре Софии Михайловне предлагали выступить на российских новогодних корпоративах, но она тоже отказалась.
"Она не в настроении, из-за ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает происходящее, ей трудно собраться", — прокомментировала Калашникова.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения София Ротару некоторое время молчала и не выражала своей позиции. Но через несколько месяцев вышла с фанами на связь и сообщила, что находится в ее родном селе Маршинцы Черновицкой области в Украине. После этого София Михайловна начала активно реагировать на все зверства, которые российские оккупанты совершают на украинской земле. Кроме того, звезда занимается благотворительностью и поддерживает женщин и детей украинских военных, защищающих нашу землю от захватчиков.
РосЗМП пишут, что сейчас Ротару живет на своей вилле в Италии, которую приобрела несколько лет назад.
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