Исполнительница показала жуткие кадры последствий вчерашних обстрелов Киева.
Украинская певица София Ротару отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины Россией.
В частности, исполнительница публично не комментирует войну, которую враждебно развязала РФ. Впрочем, Ротару публикует в своем фотоблоге информацию о масштабных обстрелах украинских городов.
Певица не смогла проигнорировать вчерашние массированные атаки оккупантов. В Instagram-stories исполнительница показала жуткие кадры последствий обстрелов Украины. Артистка опубликовала фото, на которых видно, как выглядит Киев после вражеских атак.
На снимках Ротару показала сгоревшие автомобили на киевских улицах, поврежденный бизнес-центр возле железнодорожного вокзала, детскую площадку в парке Шевченка, где российская ракета оставила огромную воронку.
Напомним, с начала полномасштабной войны София Ротару молчала о действиях страны-агрессора. Знаменитость лишь редко показывала последствия вражеских обстрелов Украины.
В начале августа певица призналась, где находится. По словам Ротару, она осталась в Украине.
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