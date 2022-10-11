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София Ротару отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины Россией

София Ротару отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины Россией

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София Ротару отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины Россией

София Ротару

Исполнительница показала жуткие кадры последствий вчерашних обстрелов Киева.

Украинская певица София Ротару отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины Россией.

В частности, исполнительница публично не комментирует войну, которую враждебно развязала РФ. Впрочем, Ротару публикует в своем фотоблоге информацию о масштабных обстрелах украинских городов.

Певица не смогла проигнорировать вчерашние массированные атаки оккупантов. В Instagram-stories исполнительница показала жуткие кадры последствий обстрелов Украины. Артистка опубликовала фото, на которых видно, как выглядит Киев после вражеских атак.

Последствия вражеских обстрелов Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official
Последствия вражеских обстрелов Киева / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Последствия вражеских обстрелов Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official
Последствия вражеских обстрелов Киева / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На снимках Ротару показала сгоревшие автомобили на киевских улицах, поврежденный бизнес-центр возле  железнодорожного вокзала, детскую площадку в парке Шевченка, где российская ракета оставила огромную воронку.

Последствия вражеских обстрелов Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official
Последствия вражеских обстрелов Киева / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Последствия вражеских обстрелов Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official
Последствия вражеских обстрелов Киева / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, с начала полномасштабной войны София Ротару молчала о действиях страны-агрессора. Знаменитость лишь редко показывала последствия вражеских обстрелов Украины.

В начале августа певица призналась, где находится. По словам Ротару, она осталась в Украине.

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