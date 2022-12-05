София Ротару отреагировала на очередной массированный удар России по городам Украины

Украинская певица София Ротару отреагировала на очередную ракетную атаку российской армии по украинским городам.

Исполнительница очень редко что-то комментирует в социальных сетях и после вражеского обстрела решила поблагодарить противовоздушную оборону Украины за уничтоженные ракеты оккупантов.

"Наша безграничная благодарность!", — добавила картинку Ротару.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине София Ротару не дает официальных комментариев. В первые дни российского вторжения певица написала, что находится в Киеве и молится о мире. Впрочем, ни в одной своей публикации и сторис исполнительница не упоминает Россию и не пишет, что именно на совести россиян жуткие события в Украине.

Ранее композитор Руслан Квинта объяснил, почему София Ротару почти не комментирует войну в Украине.

Также на днях стало известно, где находится внук певицы, который пытался сбежать из Украины в начале полномасштабной войны.

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