София Ротару отреагировала на очередной массированный удар России по городам Украины

Артистка поблагодарила ПВО.
Украинская певица София Ротару отреагировала на очередную ракетную атаку российской армии по украинским городам.
Исполнительница очень редко что-то комментирует в социальных сетях и после вражеского обстрела решила поблагодарить противовоздушную оборону Украины за уничтоженные ракеты оккупантов.
"Наша безграничная благодарность!", — добавила картинку Ротару.
Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине София Ротару не дает официальных комментариев. В первые дни российского вторжения певица написала, что находится в Киеве и молится о мире. Впрочем, ни в одной своей публикации и сторис исполнительница не упоминает Россию и не пишет, что именно на совести россиян жуткие события в Украине.
Ранее композитор Руслан Квинта объяснил, почему София Ротару почти не комментирует войну в Украине.
Также на днях стало известно, где находится внук певицы, который пытался сбежать из Украины в начале полномасштабной войны.
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